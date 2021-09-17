СМИ назвали сумму, обещанную игрокам и тренерам "Шерифа" за победу над "Шахтером" в ЛЧ

Руководство "Шерифа" решило вознаградить игроков и тренерский штаб клуба после сенсационной победы над "Шахтером" (2:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Суммарно на команду выделили один миллион евро.

Об этом сообщает издание meta-ratings.com.ua. Отмечается, что за выигрыш у подопечных Роберто Де Дзерби УЕФА выплатит тираспольскому клубу 2,8 миллиона евро.

Напомним, что "Шериф" забил по голу в ворота Андрея Пятова в каждом из таймов, и один из них был признан лучшим в первом туре ЛЧ. "Горняки" имели подавляющее преимущество во владении мячом, но не справились со стремительными контратаками соперника.

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По итогам первых матчей в группе D команда из Молдовы занимает первое место благодаря лучшей разнице забитых мячей. "Реал", который минимально обыграл "Интер", ограничился одним голом в поединке.

Во второй игровой день "Шахтер" примет на своем поле итальянский клуб, а тираспольцы отправятся в гости в Мадрид.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб считает, что его команда могла забить еще больше голов в ворота Пятова, а Де Дзерби и голкипер "горняков" заявили, что "Шахтеру" не повезло.