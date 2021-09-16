Пятов объяснил неожиданное поражение "Шахтера" от "Шерифа" на старте Лиги чемпионов

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов заявил, что его команде не везло в выездном матче против "Шерифа" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" сенсационно проиграли дебютанту главного еврокубка со счетом 0:2.

На официальной странице УЕФА в Twitter появилось флеш-интервью с участием легенды донецкого клуба, в котором тот рассказал, что проблемы с реализацией внесли нервозность в действия его партнеров по команде. По словам футболиста, "Шахтер" показал неплохую игру в этой встрече.

"Сказать, что мы плохо играли? Нет. Мы создавали, нагнетали, были удары, угловые. Это футбол – где-то не залетело. А где-то бы залетело, и мы бы почувствовали уверенность. Здесь игра может перевернуться в любой момент. После забитого гола все может пойти по-другому. А так, видите, мяч не шел в ворота, мы начали нервничать, допустили ошибку, пропустили второй гол и все", – объяснил Пятов.

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Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в послематчевом интервью высказал похожее мнение, посетовав на невезение.

Напомним, что "Шериф" забил по голу в каждом из таймов. Клуб из Тирасполя отсиживался в обороне, а затем разрывал защиту "горняков" в контратаках.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский наставник дебютанта Лиги чемпионов Юрий Вернидуб заявил, что его команда могла выигрывать поединок против "Шахтера" с разгромным счетом.