Де Дзерби объяснил поражение "Шахтера" от молдавского клуба в Лиге чемпионов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби назвал невезение главной причиной поражения своего клуба от молдавского "Шерифа". По словам итальянца, у него много сильных исполнителей, которые не могут наладить командное взаимодействие.

Де Дерби считает, что в матче в Тирасполе "горнякам" очень не везло, а "Шерифу" наоборот.

"Сильная команда не должна пропускать такие голы, как мы сегодня. Думаю, мы станем сильной командой. У нас много сильных молодых футболистов. Я уверен, что, благодаря упорной работе, я и команда можем прогрессировать", – цитирует наставника sport.ua.

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Де Дзерби уверен, что команда понимает, что он от нее требует.

"Пока у нас не все отлично. И это нормально для начала сезона", – подытожил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча в Тирасполе в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов между местным "Шерифом" и донецким "Шахтером" завершилась со счетом 2:0.

Хозяева забили по голу в каждом из таймов.