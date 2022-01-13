Сменщик Шевченко отказался возглавить "Дженоа" после украинца

Известный французский тренер Руди Гарсия отказался возглавить итальянский футбольный клуб "Дженоа", сообщает Tuttomercatoweb. По информации местных СМИ, команда из Генуи пыталась договориться с 57-летним специалистом, чтобы тот занял место Андрея Шевченко, если последний будет уволен.

Гарсия ответил отказом на предложение, заявив, что не заинтересован в работе в команде, которая борется за выживание в Серии А.

Отмечается, что француз с мая 2021 года находится без работы, после того, как покинул "Лион".

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Tuttomercatoweb утверждает, что после неудач с Гарсией боссы "Дженоа" будут пытаться договориться с немцем Бруно Лаббадиа. Последним местом 55-летним тренером была берлинская "Герта".

Напомним, что судьба Шевы в "Дженоа" висит на волоске. С того момента, как он 7 ноября возглавил команду, его подопечные за 9 игр в национальном первенстве так и не смогли победить. 6 встреч в Серии А завершились поражениями.

В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на пять очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.

Единственные три очка Андрей Николаевич смог взять в Кубке Италии, где победил "Салернитану".

По информации различных СМИ в случае отставки тренерского штаба "Дженоа" заплатит украинцу компенсацию в 20 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство Польского футбольного союза рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной страны.

Квадра 24 марта сыграет с Россией полуфинал плей-офф отбора к ЧМ-2022.