Швейцария – Украина: в УАФ отреагировали на решение Лозаннского суда

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявили, что, несмотря на проигрыш дела в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS), позиция нашей стороны касательно технического поражения за матч шестого тура Лиги наций против Швейцарии остается неизменной.

В сообщении, которое появилось на официальной странице УАФ в Facebook, было еще раз подчеркнуто, что сборная Украины была готова к поединку, а наша федерация выполнила все требования, необходимые для участия в нем.

"Позиция Украинской ассоциации футбола является неизменной: национальная сборная была готова к матчу, а УАФ выполнила все требования по участию команды в этом поединке. Кстати, это подтверждает и Спортивный арбитражный суд, который в своем решении отметил: "Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт бездействовал в соответствии с протоколом, или что он вел себя небрежно или неосторожно в защите игроков от COVID-19. Любая национальная сборная могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт невиновен, а является еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19", – написали в УАФ.

Напомним, что 17 ноября 2020 года сборная Украины должна была сыграть со Швейцарией в заключительном туре Лиги наций, но из-за вспышки коронавируса врач кантона Люцерн отправил нашу команду на карантин, а поединок был отменен.

Несмотря на отрицательный результат тестов на COVID-19 у всей украинской делегации после возвращения в Киев, УЕФА присудил нашей сборной техническое поражение.

Как сообщал OBOZREVATEL, это привело к вылету подопечных Андрея Шевченко из элитного дивизиона турнира.