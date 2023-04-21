'Шпана': экс-игрок сборной РФ, заявлявший, что украинцы принадлежат России, унизил азиатов

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высокомерно высказался об азиатских соперниках национальной команды страны-агрессорки в товарищеских матчах. Экс-игрок итальянских "Фоджи" и "Болоньи" с пренебрежением отреагировал на отказ РФ от участия в чемпионате Центрально-азиатской конфедерации CAFА-2023.

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Об этом Колыванов заявил в комментарии порталу Чемпионат.com. Участник Евро-96 считает нецелесообразным проводить поединки против представителей Азии, несмотря на то, что в пяти матчах с Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Ираном и Ираком россияне добыли лишь две победы.

"Честно говоря, до лампочки, правильное ли решение отказаться от участия в Кубке Азии или нет. Раз отказались, значит, так надо. Детский сад. Даже самим футболистам неинтересно ехать и играть с этими командами. Российская сборная уже устала играть с этой шпаной – это доходит до смешного. В таком случае лучше вообще не играть международные матчи, а собрать две сборные – первую и вторую – и сыграть между собой, чем с такими командами", – сказал Колыванов.

Ранее он заявлял, что украинцы "все равно нам принадлежат", а также требовал от сборной нашей страны выступать под флагом России.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек РФС Максим Митрофанов обвинил Европейский футбольный союз (УЕФА) в том, что организация "слишком быстро" решила отстранить россиян от международных турниров.

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