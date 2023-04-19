'Были вынуждены': сборная России по футболу отказалась от турнира в Азии

Сборная России по футболу решила отказаться от приглашения на турнир Центрально-азиатской конфедерации – CAFA-2023. Представители страны-агрессорки при этом не стали детализировать причин такого шага, объяснив все некими организационными трудностями.

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Об этом в комментарии порталу Чемпионат.com заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. По его словам, РФ продолжает общение с CAFA, а на турнир, который станет первым в истории, могут отправить судей.

"Сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. У нас есть ряд организационных сложностей: мы, к сожалению, были вынуждены отказаться. Не хотел бы акцентировать внимание на наших личных вопросах с CAFA. Сейчас у футболистов большие физически нагрузки, будет очень маленький перерыв. Судьи тоже не поедут? Если коллеги попросят нас, то, конечно же, мы согласимся. Для наших арбитров это тоже будет важнейший международный опыт. Да и у CAFA есть много отличных талантливых судей", – сказал Митрофанов.

Отметим, что чемпионата CAFA-2023 состоится в июне в Ташкенте и Бишкеке. Участие в турнире должны принять Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан и еще неназванная азиатская сборная. Результаты игр пойдут в мировой рейтинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек РФС Максим Митрофанов обвинил Европейский футбольный союз (УЕФА) в том, что организация "слишком быстро" решила отстранить россиян от международных турниров.

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