Шовковский записал обращение из-за ухода Шевченко из сборной Украины

Один из помощников Андрея Шевченко в сборной Украины по футболу Александр Шовковский поблагодарил своего бывшего шефа за то время, с которым он работал в национальной команде. Обращение легендарный экс-голкипер "Динамо" разместил на своей странице в Facebook.

Кроме Шевченко, Шовковский выразил благодарность главе Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Павелко, что поддержал его кандидатуру, когда формировался штаб сборной.

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"Это были фантастические три года, где я работал с профессионалами своего дела! Мы прошли замечательный путь от побед в Лиге Наций к фантастическому выступления в квалификации к Евро 2020, где в финальной части получили исторический для Украины результат, попав в восьмерку сильнейших команд Европы!" – подытожил помощник главного тренера.

Шовковский уверен, что работа этого тренерского штаба станет фундаментом для еще более успешного выступления "желто-синей" дружины.

"Слава Украине!" - завершил свое послание СаШо.

Напомним, что Шевченко попрощался со сборной 2 августа, не озвучив при этом официальные причины ухода.

OBOZREVATEL от своих источников узнал, из-за чего на самом деле Андрей Николаевич покинул национальную команду.

Позже со своим заявлением выступила и УАФ.