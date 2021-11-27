Шотландия – Украина: прогноз букмекеров на стыковой матч отбора ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу не считается фаворитом в противостоянии с Шотландией в стыковом матче отбора на чемпионат мира-2022. Поединок состоится 24 марта 2022 года и вероятность победы обеих команд приблизительно равны.

По мнению букмекеров коэффициенты на победу подопечных Петракова составляют от 2,875 до 3. Успех шотландской команды оценивается показателем от 2,375 до 2,6.

Индекс на ничью в основное время находится в промежутке между 2,9 и 3,36.

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На итоговый результат противостояния принимаются ставки с коэффициентом 1,75 на Шотландию и 2 на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в отборочном турнире заняла второе место в группе D и смогла пробиться в плей-офф.

В заключительном поединке квалификации наши футболисты обыграли в гостях боснийцев.

После этого Украинская ассоциация футбола заключила полноценный контракт с Александром Петраковым.

Позже в СМИ была опубликована информация по зарплате наставника в украинской команде.