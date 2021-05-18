Где смотреть Украина – Бахрейн: расписание трансляций футбола

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 23 мая, проведет свою первую товарищескую игру в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко на харьковском ОСК "Металлист" в 21:00 начнут поединок против команды Бахрейна (99-й номер в рейтинге ФИФА).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бахрейн.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на общенациональном телеканале "Украина" и специализированном "Футбол 1", где показ будет сопровождаться традиционной студией с участием аналитиков и экспертов.

Отметим, что эта встреча пройдет со зрителями. Приобрести билеты можно только онлайн на сайте ticketsbox.com. В кассах стадиона пропуска продаваться не будут.

Напомним, что кроме Бахрейна у "сине-желтых" запланированы еще два "товарняка": с Северной Ирландией (3 июня в Днепре) и Кипром (7 июня в Харькове).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины, которая в рейтинге ФИФА занимает 24-е место, в 2021 году провела три официальных матча.

В среду, 31 марта, Украина в отборе на чемпионат мира-2022 не смогла обыграть Казахстан. До этого наша команда сенсационно свела вничью игру с Францией, а затем на последних минутах упустила победу над Финляндией.