Шевченко против Малиновского: где и когда смотреть матч "Дженоа" – "Аталанта"

Во вторник, 21 декабря, команда украинского тренера Андрея Шевченко "Дженоа" проведет очередной матч чемпионата Италии. В 19-м туре один из аутсайдеров Серии А примет на домашнем стадионе "Луиджи Феррарис" "Аталанту". Коллектив из Бергамо, за который выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, в этом сезоне не просто борется за высокие места, но и претендует на победу в чемпионате.

Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. На украинских телеканалах ее не покажут, а прямую трансляцию проведет интернет-сервис Megogo. Шевченко на своих страницах в соцсетях пригласил болельщиков к просмотру.

Ранее Малиновский высказался о будущей встрече с Шевченко в чемпионате Италии. Действующий футболист обещал очень непростой матч команде своего бывшего наставника в национальной команде.

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Пока что подопечные Шевы ни разу не выиграли в Серии А под его руководством, лишь добыв одно очко за ничью с "Удинезе" и пять раз уступив. "Дженоа" занимает 18-е место, набрав 10 очков в 18 матчах. От спасительной, 17-й, позиции она отстает на три пункта.

Нынешний, 19-й, тур закроет первый круг чемпионата Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко отреагировал на первый успех во главе "Дженоа".

Недавно Шевченко установил антирекорд в Италии.