Шевченко установил уникальный исторический антирекорд в Италии

Украинец Андрей Шевченко стал первым тренером в истории "Дженоа", который не смог победить с клубом в шести дебютных матчах чемпионата Италии. До этого самым плохим результатом для команды с Генуи с новым наставником стала серия из пяти проигранных игр в 2012 году с Луиджи Дель Нери.

На втором месте антирейтинга Джузеппе Маркьоро. В 1995 году с генуэзцами он потерпел 3 поражения и 2 матча свел в ничью. Отметим, что шестые поединки оба тренера выиграли, в отличии от Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад "Дженоа" во главе с Шевченко добыл свою победу над "Салернитаной", однако это матч прошел в рамках Кубка Италии.

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В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится на предпоследнем месте, пропустив 38 мячей.

До конца года Шевченко предстоят игры сначала на выезде против "Лацио", а затем дома против "Аталанты".

Напомним, что в 16-м туре "Дженоа" проиграл 1:3 "Сампдории" и опустился на 19-е место. После этого Шевченко попал под жесткую критику фанатов.

Матч 15-го тура против "Милана" также завершился поражением (0:3).

Поединок 14-го тура Серии А стал первым для нашего соотечественника, в котором он набрал очки.

Предыдущая встреча 13-го тура с римской "Ромой" завершилась поражением.