Малиновский высказался о будущей встрече с Шевченко в чемпионате Италии

Полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский пожелал успехов своему бывшему наставнику в национальной команде Андрею Шевченко после назначения его на пост главного тренера "Дженоа". Во время пребывания в расположении "сине-желтых" Руслан поучаствовал в фотосессии и оставил свои автографы на сувенирной продукции.

В разговоре с журналистом YouTube-канала vZbirna Николаем Васильковым футболист сдержанно высказался о шансах новой команды Шевченко в противостоянии с его клубом.

"Поздравляю Андрея Николаевича. Наша встреча состоится 21 или 22 декабря, но "Дженоа" будет очень тяжело против "Аталанты", – с улыбкой заметил Руслан.

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И ответил на шутку о возможном переходе в команду из Генуи защитника "Динамо" Виталия Миколенко. "Это будет более быстрая команда. Но в Серии А все команды высокого уровня, поэтому неправильно говорить, что какой-то клуб – это уровень, а какой-то – нет", – считает Малиновский.

Напомним, во вторник, 16 ноября, сборная Украины сыграет последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 в Боснии и Герцеговине. После этого футболисты вернутся в расположение своих клубов.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины выдал рецепт победы над Боснией.

Как мы писали, Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября.

Также Руслан Малиновский рассказал отношениях с Петраковым после возвращения в сборную.