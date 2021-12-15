Облегчение: Шевченко отреагировал на первый успех во главе 'Дженоа'

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко сдержанно порадовался первой победе своих подопечных, которую они добыли в 1/16 Кубка Италии по футболу над скромной "Салернитаной", занимающей последнее место в Серии А. 45-летний украинский специалист понимает, что впереди у него много работы.

Слова Шевы после выхода в 1/8 финала приводит журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте.

"Победа над "Салернитаной" стала облегчением для всей нашей команды. Мы играли уже лучше и заслужили этот успех. Еще в первом тайме у нас было немало возможностей забить , но нам чего-то не хватало. Команде нужно намного больше работать. Во втором тайме мы немного устали физически, однако замены позволили оживить игру.

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Мы уже строим планы с новым спортивным директором клуба. Пока же сосредоточимся на следующих матчах со сложными соперниками – "Лацио" и "Аталантой". А позже подумаем о трансферах", – рассуждает Андрей Николаевич.

А единственный мяч в игре во вторник за "Дженоа" забил 27-летний форвард из Ганы Калеб Экубан.

Смотрите победный гол команды Шевченко.

Следующий матч подопечные украинца сыграют в Риме против "Лацио" уже в пятницу, 17 декабря.

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