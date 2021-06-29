Фанаты исполнили матерный хит про Путина на матче Украина – Швеция

Футбольные болельщики из Украины передали привет всем обожателям президента России, спев "Путин – х**йло" на матче 1/8 финала Евро-2020. Эпизод случился на первых минутах встречи Швеции и Украины.

В то время, как команды на поле "Хэмпден Парка" были заняты перепасовкой мяча в центральном круге, болельщики на трибунах стадиона в Глазго организовали эффектный перфоманс.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Стоит отметить, что подобные песни украинцы распевают на всех поединках чемпионата Европы-2020.

Видео дня

Один из таких "зарядов" попал в эфир российского телевидения.

По этой причине пропагандистский канал "Россия 1" не хотел ставить матч Швеция – Украина в телепрограмму.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".