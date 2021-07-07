Шевченко оставил послание болельщикам "от всего украинского народа"
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после полуфинального матча Евро-2020 между Италией и Испанией обратился к итальянским фанатам. Наставник "желто-синих" поблагодарил тифози "Милана" за поддержку украинцев в матче 1/4 финала в Риме.
Кроме того Андрей Николаевич поздравил главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с выходом в решающую стадию чемпионата Европы.
"Сердечная благодарность от меня и от всего украинского народа болельщикам "россонери" и всем итальянским фанатам, которые поддерживали нас в этом европейском путешествии. Поздравляю Манчини и всех игроков сборной Италии с тем, что они сделали во вторник на Уэмбли. Поздравляю с выходом в финал Евро-2020", – написал Шева у себя в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины на чемпионате Европы-2020 дошла до четвертьфинала.
Поединок этой стадии против Англии проходил в Риме и завершился поражением украинцев 0:4.
После игры Шевченко признался, что на турнире его команде не хватило свежих футболистов.
По приезду в Украине Андрею Николаевичу и другим футболистам устроили овации в Борисполе.