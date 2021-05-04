УЕФА официально изменил правила Евро-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расширил заявку сборных, которые примут участие в Евро-2020 летом 2021 года.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, теперь каждая национальная команда на матчи чемпионата Европы сможет заявить 26 футболистов, а не 23, как это было раньше. Такое решение было принято из-за влияния пандемии коронавируса на количество доступных игроков.

Отметим, что, несмотря на это, в заявку на матч все равно можно будет внести только 23 футболистов, включая трех голкиперов.

1 июня тренерские штабы сборных объявят финальные списки игроков, которые поедут на Евро-2020. Национальным командам разрешили вносить неограниченное количество изменений в заявку до первого поединка на турнире в случае тяжелых травм и различных болезней среди футболистов. Однако тот, кого уже исключили из списка, не может повторно в него попасть.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. УЕФА отобрал матчи Евро-2020 у испанского Бильбао и перенес их в Севилью. Дублин также лишился статуса хозяина, а поединки, которые должны были пройти в столице Ирландии, теперь будут сыграны в России и Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в УЕФА решили не отменять правило пяти замен на первенстве континента.