Шевченко назвал цель в "Дженоа", рассказав о своей карьере и трансферах

Украинский тренер "Дженоа" Андрей Шевченко впервые дал пресс-конференцию в качестве наставника итальянского клуба. 45-летний специалист подчеркнул, что переезд в Италию является очень важным моментом в его тренерской карьере.

Шевченко признался, что "Дженоа" является проектом, который его очень волнует и он надеется продолжить работать в Генуе.

"Наша первоочередная цель – остаться в Серии А на следующий год. Как добиться этого? Я знаю единственный способ – это работать. Со свое стороны я приложи максимальные усилия, чтобы достичь нужного результата", – цитирует Шевченко TUTTOmercatoWEB.

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Комментируя свой приход в команду, Шевченко признался, что перед подписанием контракта у него был долгий разговор с владельцем. Андрей Николаевич рассказал босу "Дженоа", что команду необходимо усиливать.

"Так как мы хотим играть в 2022 году в Серии А, то нам будет нужно хорошо поработать на трансферном рынке футболистов. Наша основная задача, это занять то место в таблице, при котором мы можем вздохнуть свободнее и спокойно работать", – отметил Шева.

Отметим, что после 12 туров "Дженоа" с 9 очками находится на 17-м месте. Всего 20 команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко 7 ноября подписал трехлетний контракт с командой из Генуи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева.

За пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.