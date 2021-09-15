"Шахтер" поселился в отеле "Россия" перед матчем ЛЧ с "Шерифом". В клубе объяснили

Делегация донецкого "Шахтера" остановилась в тираспольском отеле "Россия" перед матчем первого тура Лиги чемпионов против "Шерифа". Директор департамента стратегического развития и коммуникаций команды Юрий Свиридов объяснил, что у "горняков" просто не было другого выбора.

В комментарии изданию Tribuna он заявил, что эта гостиница является единственной, которая способна принять такое количество человек. Функционер также отметил, что команде "Шахтера" до 19 лет пришлось разместиться на тренировочной базе "Шерифа" перед очной встречей в Юношеской лиге УЕФА.

"Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель – "Россия", способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов. Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА, по причине недостатка отелей в городе пришлось жить на базе "Шерифа"", – сказал Свиридов.

Видео дня

Напомним, что OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шериф" – "Шахтер". Начало встречи – 15 сентября в 19:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" забил пять безответных мячей в ворота тираспольского клуба в первом туре Юношеской лиги УЕФА. Появился обзор поединка.