'Шериф' – 'Шахтер': онлайн-трансляция исторического матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 15 сентября, проведет стартовый для себя матч в групповом турнире Лиги чемпионов нового сезона. Подопечные Роберто Де Дзерби в Тирасполе сразятся с сенсационным "Шерифом".

Игра состоится на одноименном стадион и станет для молдавского клуба первой в истории в основной сетке самого престижного европейского клубного турнира. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шериф" – "Шахтер". Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШЕРИФ" – "ШАХТЕР"

Увидеть историческую встречу можно будет благодаря прямой трансляции на канале Megogo Футбол 1, который также доступен на видеоплатформе Volia TV. Зрителям предложат аналитическую студию с участием экспертов и журналистов.

Кроме того, прямой эфир из Тирасполя организовывают российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА "ШЕРИФ" – "ШАХТЕР"

Фаворитом встречи считается украинская команда. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,87.

Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех "Шерифа" достигают уровня 4,20.

СУДЬИ НА "ШЕРИФ" – "ШАХТЕР"

Обслуживать игру доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Дениз Айтекин. Помогать ему будут лайнсмены Кристиан Дитз и Штефан Лупп. Роль четвертого рефери исполнит Мартин Петерсен.

Также на поединке будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Кристиан Дингерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Юрий Вернидуб, главный тренер "Шерифа":

– То, что "Шахтер" готовился к Лиге чемпионов, "Шахтер" сделал достаточно серьезные приобретения, говорит о серьезных намерениях. Будет очень непросто и нелегко играть. Я даже ради любопытства посмотрел несколько матчей "Сассуоло" прошлого сезона. Мне очень интересно было, потому что много приятных слов звучит в сторону Де Дзерби.

Роберто Де Дзерби, главный тренер "Шахтера":

– Мы уже провели один матч в чемпионате Украины после международной паузы, и хорошо. Сейчас предстоит игра Лиги чемпионов. Мы готовы. Поединок с "Шерифом" очень важен, и я не думаю, что футболистов нужно сильно мотивировать, потому что они прекрасно знают, что сами должны быть хорошо мотивированы. Не нужно думать, фавориты мы или нет, нужно просто быть очень сконцентрированными на матче, играть с нашим качеством и уважать соперника.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шериф": Атанасиадис – Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано – Аддо, Тилль – Траоре, Коловос, Кастаньеда – Янсане.

"Шахтер": Пятов – Додо, Витао, Марлон, Матвиенко – Майкон, Алан Патрик – Тете, Педриньо, Фернандо – Траоре.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды однажды встречались друг с другом в квалификации Лиги чемпионов. В сезоне-2003/04 "горняки" были сильнее в двухматчевом противостоянии – 0:0 на выезде и 2:0 дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер донецкого "Шахтер" Манор Соломон пропустит матч с "Шерифом" из-за религиозного праздника.