Квартет, где все решено? Обзор и прогноз для группы С на Евро-2024

OBOZ.UA продолжает цикл знакомств с группами Евро-2024. К началу турнира уже меньше недели и становится все больше интриг. Мы познакомили вас с командами группы А, подробно прошлись квартетом В. Сегодня поговорим о сборных группы С, ведь здесь, кроме новичка турнира, куча фаворитов.

Сербия: первая попытка на чемпионате Европы

Удивление для многих – второе место на отборе занимает Сербия. С одной стороны, группа была без особых сложностей, где соперничала только Венгрия. С другой стороны, сербы проиграли дважды и оба раза венграм. Против Черногории, Литвы и Болгарии особых проблем не возникло. Сербия принимала участие в континентальном первенстве пять раз, но все это было во времена Югославии. Как самостоятельное государство сербы трижды ездили на Мундиаль (оставались в группе), однако пробиться на Евро им удалось только в этом году.

В составе найдем немало интересных вещей: Влахович, Милинкович-Савич, Митрович, Илич, Павлович, Тадич, Лукич, Костич – очень много людей с похожими фамилиями. Несмотря на столь слабый опыт на евроарене, Сербия – это о представителях Серии А, Бундеслиги, АПЛ, турецкой Суперлиге. Больше всего балканцев именно в Италии - и "Юве", и "Милан", и "Фиорентина".

Вероятнее всего, сербы не выйдут из группы и вряд ли займут даже третье место. Опыта игроков должно хватить, чтобы навязать борьбу фаворита (ведь со многими англичанами они пересекались на внутренней арене или в еврокубках), однако первая игра подготовила именно Англию. От этой встречи будет зависеть, удастся ли сборной быть претендентом на нервотрепку словенцев и датчан.

Словения: собираем лучших футболистов континента

В своей группе отбора словенцы удивили: неожиданно мощное выступление против датчан, финнов и казахов. Конкуренция была очень сильная, ведь 4 команды из шести претендовали на первые два места. Словения квалифицировалась в последнем туре, усилиями Вербича вырвав победу у Казахстана на последних минутах.

Именно Вербич и будет одним из идейных лидеров этого феноменального возвращения, потому что в последний раз на Евро словенцы были 24 года назад! Это выросло целое поколение, новые профессионалы высочайшего уровня. Впервые на европейский турнир поедут Облак, Куртич, Блазич, Шпорар, Шешко, Ловрич, Млакарь. Тренер Кек и против Мальты, и против Армении испытывает экспериментальные составы до сих пор находится в поиске оптимальной одиннадцати.

Собрались футболисты из "Атлетико", "Лейпцига", "Фенербахче", "Бордо", "Штурма" и "Удинезе". Совместить их кардинально разный стиль – интересная задача, учитывая такие же разные задачи во внутренних чемпионатах их клубов из Испании или середняков Греции. Взять группу Словения не сможет, а вот подраться за второе место – легко. Ключевой соперник Дания, с которой судьба построила в квартете сразу после группы отбора. Победить их будет означать 50% гарантии выхода в плей-офф, тем более – очная встреча будет уже в первом туре.

Дания: снова переиграть словенцев?

Но и Дания не будет отставать. Юбилейная, десятое участие на Евро просто обязано быть успешным. После неудачной квалификации 2016-го, на ковидный турнир датчане залетели далеко не фавориты, но дошли до полуфинала, где уступили (иронично) Англии. В их группу попали и они, и словенцы – скандинавам собрали всех обидчиков.

Очные встречи против Словении исторически на стороне Шмейхеля и компании. Против Сербии играли всего трижды, преимущество на стороне Дании, матч против них будет третьим в группе Евро. Влияние этой встречи на расположение команд не представляет. Англия – единственный действительно тяжелый соперник. Если датчане победят финалиста Европы, то еще одна квалификация гарантирована. Что нам скажет о таком амбициозном прогнозе заявка?

Окончательные 26 игроков сборной Дании стали известны еще неделю назад. Шмейхель снова станет в ворота, а вот для поля опции очень разные: Германсен, Ба, Андерсен, Кристенсен, Хьйойберг, Дамсгор, Ольсен, Драер и сверхмотивированный Хойлунд. Тренер Каспер Юльман – один из немногих, кому дали выбирать из большого количества представителей всех Топ-лиг Европы. А еще одним преимуществом будет то, что большинство в заявке так или иначе играет именно в АПЛ, то есть понятно, как противостоять Англии.

Англия: заметит ли фаворит Евро соперников в группе?

Одиннадцатая попытка выиграть Евро, кажется, пришла к апогею: Англия на одном уровне с Францией по претензиям на выигрыш. Квалификацию белые боролись в группе с нами и Италией и довольно интересным образом прошли дальше. Соперники вроде бы имели возможность обыграть трех львов и забить им, но Саутгейт и команда все равно не проиграли ни одной встречи. Хотя Англия и абсолютный фаворит этого года, они никогда не выигрывали Евро и точно хотят убрать эту позорную надпись из своей истории.

Относительно состава – легче указать, на кого не рассчитывают. Саутгейт не призвал в лагерь Хендерсона, Филлипса, Чилуелла, Джеймса, Поупа, Колвилла и Санчо. Довольно смелый ход тренера. В то же время, не забывайте, что в Англии есть такие игроки, как Беллингем, Гомес, Стоунз, Уокер, Александер-Арнольд, Джонс, Райс, Фоден, Кейн, Мэддисон, Сака… Футболисты мегазаряжены, а Палмер еще и забил первый гол за сборную - ему тоже будет что сказать после фантастического сезона АПЛ. Представляете микс всех этих игроков топовых лиг?

Прошлогодний поход за титулом не запомнился первым выходом в финал. Он ассоциируется с дельфинизмом Стерлинга, поэтому большинство фанатов отдали свои симпатии Сквадра Адзурри. На этот раз вингера не вызывали в состав. Да и без него Англия будет очень мощной: выход из группы – это лишь вопрос времени, особенно когда львы возьмут первые 6 очков. Прогноз на англичан – по меньшей мере полуфинал. Дальше уже вопрос к тренеру и его настройкам всей команды.