Битва титанов: чего ждать от 'группы смерти' Евро-2024

OBOZ.UA продолжает цикл знакомств с группами Евро-2024. До турнира остается меньше двух недель и вы уже знаете расписания квартета А. Сегодня рассказываем о самой драматичной группе Евро – группе В, где каждая сборная претендует на выход дальше и может произойти все, что угодно. А еще – здесь текущий чемпион и экс-чемпион Европы!

Албания: вторая попытка в истории

Албания просто пронеслась по своей группе. Поражение от Польши в первом туре будто бы намекнуло: "ничего нового не будет". Но потом сборная выдала 7 матчей без поражений и сенсационно вышла с первого места! Напряжение там сохранялось до последнего, ведь 4 команды претендовали на лидерство – и именно балканцы забрали это лидерство себе.

Для Албании это только второе участие в турнире в истории. Кто за них играет? Тransfermarkt оценивает всю команду всего в 107 миллионов евро, львиную долю цифры составляют главные звезды – Джимсити, Асслани, Броха, Мучи, Стракоша. В заявке едва найдешь представителей домашней лиги, но при этом есть победитель Серии А (Асслани торжествовал за "Интер"), Хоха выиграл в Хорватии, а Джимсити завоевал Лигу Европы с "Аталантой"! Чемпионский опыт игроков чем-то поможет и бразильскому тренеру Сильвиньо - на кону его будущее, ведь контракт завершается именно после Евро.

В 2016-м Албании не удалось выйти из группы, а на этот раз соперники такие, что… Что прогнозировать не будем. Знаем, что Украине следует внимательно смотреть за играми этой сборной, потому что этой осенью в Лиге наций нам играть именно с албанцами.

Хорватия: перестройка на новые рельсы

Хорватия миксует результаты на Евро: может застрять в группе, может дойти до четвертьфинала (96-й, 08-й). На этом отборе пришлось сразиться с турками и валлийцами, но Модрич и компания добились выхода на турнир. Это будет седьмое участие – и если еще одни балканцы хотят снова быть в четвертьфинале, нужно приложить чрезвычайные усилия.

Далич уже объявил полную заявку. В ней три вратаря и один лишний человек – то есть, кого-то выгонят уже после товарняков. Кого позвали? Станишич, Шутало, Вида, Гвардиол, Модрич, Брозович, Ковачич, Пашалич, Влашич, Будимир, Перишич, Пьяца. В чем проблема этой заявки? Большая разница между дерзостью и опытом. Хорватия действительно находится на стадии перестройки, поэтому для трех десятков футболистов нужны исключительно уместные позиции. Иначе не получится стать теневой угрозой. Довериться только возрастным или только молодым – не вариант, но время перемен пришло.

Букмекеры ставят хорватов именно в Топ-10. Похоже, они также не верят, что Златко Далич сможет создать сенсацию и преодолеть 1/8. Фанаты же надеются на волшебство образца ЧМ-18 и ЧМ-22, ведь тогда медали прогнозировали кому угодно, но точно не Хорватии. Впрочем, на европейском уровне так же высоко не выходит. Первая игра будет с Испанией – и если удастся отобрать очки у фаворита группы, то "пламенных" ждет интересная битва за дальнейший выход.

Италия: действующий обладатель Кубка – не фаворит?

Италия начинает второй десяток участия на Евро. Прошлый турнир выиграли именно они, драматично переиграв по пенальти Англию в финале. В начале отбора многие надеялись, что Сквадра Адзурра снова станет грозным соперником и легко преодолеет этот этап. Но свое слово сказала группа: и Англия, и Украина забрали очки. Не вспоминаем уже о том скандале с незамеченным для нас пенальти. Италия сменила Манчини на Спаллетти, но только в последнем туре удалось выйти на Евро.

Предварительная заявка известна: это 30 игроков, которых подрежут до 26-ти в ближайшее время. С голкипером вроде бы понятно - Доннарумма. А вот дальше… Гати, Буонджорно, Калафиори, Камбьязо, Барелла, Фраттези, Кьеза, Орсолини, Распадори. Тренер пошел ва-банк: все игроки исключительно из Серии А, только Жоржиньо из АПЛ. Это еще один шаг, как Спалетти возвращает итальянцам чувство единства. Команду ждет и большая ответственность за каждый матч на турнире, особенно с такими соперниками квартета. Албания – шанс на легкие очки, а вот дальше нужно будет выгрызать плей-офф.

Выиграть второй подряд и третий вообще трофей в Европе - задача для Спаллетти и компании (подряд за всю историю выигрывала только Испания). Даже Буффон заявил – именно его страна будет главным героем Евро-24, потому что так навязывает история. Но букмекеры непоколебимы: Италия в большинстве авторитетных контор Европы не попадает в первую пятерку претендентов. В этой группе прогнозировать дело действительно неблагодарное.

Испания: возможность стать самыми титулованными в Европе

Так уж получилось, что в последнее время выиграют только команды из теплой части Европы: Португалия, Италия, а еще дважды Испания. Для Фурии Рохи это будет двенадцатая попытка выиграть Евро: на кону четвертый кубок и статус самой титулованной сборной континента. Во время отбора они не на жизнь рубились с Шотландией – группу взяли, впрочем, показали слабые стороны.

В отличие от главного соперника квартета Италии, испанцы не опирались исключительно на Ла Лигу – оттуда в предварительную заявку позвали Симона, Ремиро, Карвахаля, Наваса, ле Нормана, Кубарси, Педри. Но есть представители АПЛ, Бундеслиги, Лиги 1 и даже саудитов - Ляпорт, Родри, Руис, Ольмо. Статус сборной сразу диктует опыт игроков, приобретенный именно в этом году: победители топовых лиг Европы, триумфаторы кубков.

Испания от победы 2008-го стабильно преодолевает этап квартетов - в прошлый раз дошла до полуфинала Евро. Да и здесь прогнозировать не стоит: календарь поставил игру против Италии на второй тур, Хорватию – на первый. Все принципиальные соперники будут сразу, тогда как Албания останется либо как решающий матч, либо как матч утешения. На отборе испанцы больше проводили времени в центре поля, ограничившись малым количеством голов, а сейчас прибывают лидеры после изнурительного и травматического сезона. Поэтому выход в плей-офф будет зависеть прежде всего от готовности большинства игроков.