Надежда на одного человека: главные интриги группы А Евро-2024

До главного турнира Европы остается менее двух недель – и команды завершают подготовительные процессы. Тренеры нарабатывают лучшие решения, а игроки выкладываются для желаемого места в основе. OBOZ.UA начинает серию материалов о группах Евро-2024. Познакомимся с каждой командой и попытаемся спрогнозировать их судьбу на групповом этапе. Сегодня начинаем с квартета А.

Шотландия: темная лошадка группы и турнира

Начнем с сенсации отбора – Шотландии. В группе с Испанией они проиграли лишь раз, уступив фаворитам 2:0, но до этого выиграв их на своем поле с тем же счетом. Бело-голубые только трижды были на Евро, ни разу не преодолевая групповой этап. Перерыв был огромным: 1992, 1996, а потом аж 2020! И вот в этом году – снова главный турнир Европы.

На днях Шотландия объявила расширенный состав Евро. Если вы следите за этой сборной, то вызов таких футболистов как Робертсон, Терни, Мактоминей (самый дорогой игрок), Маккенна или Макгинн для вас не является новинкой. Коуч Кларк позвал преимущественно игроков внутреннего чемпионата ("Селтик", "Харт оф Мидлотиан") или Чемпионшипа, легионеров из-за пределов Туманного Альбиона - единицы. Проверять их качества тренерский штаб будет против Гибралтара и Финляндии.

Знаете самый неудобный факт о Шотландии? Последние две попытки прошли без побед! Забивать тоже не получается – за три Евро всего 5 голов! На этот раз у команды Стива Кларка хорошие шансы сломать традицию: есть опыт изнурительных матчей, есть опыт победы над фаворитами, есть опыт даже камбеков (пострадала Норвегия). Поэтому прогноз по скотам - выход в плей-офф. Мотивированная игра на групповом этапе продемонстрировала готовность сломать статус аутсайдера. Первая игра будет сложная (с немцами), а вот дальше – два матча на сбор очков.

Венгрия: вся надежда на одного человека?

Венгрия также мало известна на Евро, хотя выигрывала бронзу 1964-го года. Нынешний турнир – третья подряд квалификация, куда они вышли без единого поражения. Группа была без особых сложностей, где бороться должны против Сербии, но победа дважды 2:1 закрепила именно венгров как лидеров группы. До этого было 44 года без чемпионатов Европы.

Венгрия пока не объявляла даже предварительный состав сборной. География куда больше: кроме собственно внутреннего первенства, это АПЛ, Серия А, Бундеслига, греческая Лига. Ждут вызова Шаллай, Фиола, Керкез, Салай. Второй по лидерству в команде – Варга, известный своим ударом. Но лучший в отборе и надежде всей страны – Собослай. Он и капитан, и бомбардир, и ассистент – все собрано в одной персоне. Игрок сильно проявил себя за "Ливерпуль", поэтому такую же активность ждут и на Евро.

Прогноз – Венгрия не выйдет из группы. Для подготовительных спаррингов выбраны Ирландия и Израиль, но это соперники не того уровня, который должен быть для отработки тотальной обороны; одного Собослая не хватит для подстраховки во всех зонах. Хотя давайте оставим шанс на сюрприз: венгры страшный сон для немцев, ведь исторически часто оказываются сильнее. В 2021 году Германия едва спаслась усилиями Горецки.

Швейцария: станут ли громкие имена залогом успеха?

Швейцария пользуется своим везением. За прошедшее десятилетие у них выросло немало качественных игроков - благодаря этому крестоносцы в прошлом году почувствовали привкус четвертьфиналов. Это был лишь второй выход из группы в истории и самый успешный: в 1/8 сенсационно выдали лучший матч турнира – 3:3 с Францией (прошли по пенальти). В четвертьфинале случились испанцы, поражение 2:1. Этим летом швейцарцы идут на новую попытку, хотя им следует добавить – смотрятся на уровне с Румынией, которая в последнем туре группы оказалась сильнее.

Предварительная заявка очень велика, это даже не лонг-список, а перепись футбольного населения. К началу лета там около сорока футболистов и тренеру Мурату Якину нужно выбирать среди игроков, которые основные в своих клубах. Вот посмотрите – Кобель, Зоммер, Шер, Аканджи, Мбабу, Монтейро, Джака, Закария, Шакири… Это диапазон от "Боруссии" с "Ньюкаслом" до "Манчестер Сити" с "Байером". Кажется, что мы без проблем сможем уже сейчас назвать стартовый состав, хотя на отдельных позициях (особенно вратарской) конкуренция будет жесткой.

Сложно пророчить Швейцарии будущее. Букмекеры говорят, что у них есть хорошие шансы выйти из группы. Но наряду с этим выходом существует среднее состояние, когда в одиночку в своих клубах футболисты чрезвычайно качественные (о чем говорит и уровень команд, где они играют), а в сборной не могут в товарняке переиграть Данию. Ничьи с Косово, Израилем и беларусами (!) – это совсем не уровень крестоносцев. Все будет решаться в последнем туре против Германии, поэтому даже ничья против Венгрии или Шотландии отодвигает их надежду на плей-офф.

Германия: шанс восстановить репутацию

Фаворит группы – немцы. Это будет 14-е, рекордное участие любой сборной Европы на континентальном турнире. Хозяева соревнований с отрывом опережают пять сборных: Италия, Англия, Испания, Франция и Нидерланды. Квалифицироваться им не нужно было (попали как хозяева), поэтому Бундестим наслаждалась товарняками в перерывах на матчи. В своей истории немцы трижды выигрывали Евро, но статус фаворита группы не гарантирует шанс на финал. Там ожидают совсем другие команды, а Мюллеру и компании прочат максимум полуфинал.

Почему так? В последние годы Маншафт не впечатляет. Победа на ЧМ-2014 омрачена плохими дальнейшими выступлениями, где на везении удается преодолеть групповой этап. Фанаты Бундестим ожидают, что этот отрезок удастся завершить при руководстве тренера Нагельсманна, сменившего осенью Флика. В помощь коучу – молодая генерация футболистов и их креативность. Уже известна полная заявка, где есть сюрпризы: не вызывали Хуммельса, Брандта, Горецку, Зюле, Адееми и Гнабри! Только Серж пропускает турнир из-за травмы, что с другими - неизвестно. В то же время на выбор остаются Сане, Мюллер, Вирц, Хаверц, Киммих, Мусиала, Павлович, Фюлькрюг; это состав на две команды высшего сорта! Только нужно комбинировать их так, чтобы не было досадных неожиданностей, как в товарняках в прошлом году с Японией или Австрией.

На этом Евро мы в последний раз увидим выступления Крооса – и это, пожалуй, главная причина, почему нейтральный фанат будет наблюдать именно за Германией. На турнире будут сборные поярче и поинтереснее, за которые можно болеть без волнений о внезапных провалах. Хотя группу немцы должны брать. Наш прогноз – выход в 1/8, единственное что – с какого места. Шотландцы и швейцарцы попытаются закрыть глаза на грозный статус трехкратного чемпиона Европы, а венгры не подарок именно для Маншафта.