"Шахтер" успешно воспользовался осечкой "Динамо" в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в 14-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге со счетом 3:1 победил "Колос" из Ковавливки. С учетом того, что накануне "Динамо" сенсационно проиграло "Ворскле", этот результат позволил подопечным Де Дзерби вернуть себе лидерство в турнирной таблице.

Все ключевые события встречи развивались в первом тайме. С интервалом в 10 минут "горняки" вкатили два мяча в ворота Волынца.

Это никак не смутило подопечных Сергея Кузнецова, они бросили большие силы в атаку и смогли на 41-й минуте один гол отквитать.

После перерыва футболисты "Колоса" имели несколько реальных моментов сравнять счет, но удачно сыграл Трубин.

Увлекшись нападением хозяева пропустили третий мяч. Михаил Мудрик, вышедший на замену на 66-й минуте, через 6 минут отметился точным ударом.