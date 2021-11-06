"Динамо" неожиданно проиграло в УПЛ, пропустив два гола на "Олимпийском"

Киевское "Динамо" в центральном матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сенсационно уступило полтавской "Ворскле", прервав свою 30-матчевую беспроигрышную серию в УПЛ. Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:2.

Перед этой битвой букмекеры оценивали победу "Динамо" показателем 1,3, успех "Ворсклы" – 9,00, а ничью – 5,1.

Начало матча было за киевлянами. "Ворскла" старалось не прижиматься к воротам, в то время как "Динамо" хорошо прессинговало, не позволяя оппонентам выбегать в атаку и это давление давало результаты. Рамирес несколько раз по флангу завершал острые выпады команды, но до удара в створ дело не доходило.

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"Динамо" полностью доминировало на поле, однако острых моментов было немного. Полтавчане очень грамотно играли оборонным блоком в три защитника, в результате большей частью борьба дальше центрального круга не продвигалась. Атаки "бело-синих" разбивались на подступах к штрафному

"Ворскла" попыталась высоко прессинговать, и динамовцы сразу стали искать своего форварда дальними забросами.

Сенсационный поворот случился на 34-й минуты. Гости, организовав едва ли не первую атаку, забили гол. Ранжел убежал от Забарного и тот, только ценой желтой карточки, остановил бразильца. Тиль идеально исполнил штрафной удар, который сам Ранжел и замкнул точным ударом головой.

"Динамо" бросилось атаковать и у Рамиреса было три выхода на ворота Ризныка, но венесуэлец все свои моменты растранжирил.

После перерыва рисунок игры не поменялся. Чемпионы Украины владели инициативой, а "Ворскла" подолгу разыгрывала свои атаки, выманивания соперника. На 54-й минуте Ранжел мог делать счет 2:0, но под его удар кинулся Кендзера.

Подопечные Луческу успешно создавало голевые моменты, но все удары шли либо мимо рамки, либо безошибочно играл голкипер.

​На 74-й минуте Сидорчук сфолил на Степанюке и после просмотра ВАР Юрий Иванов поставил пенальти. Удар с точки четко реализовал Тилль.

Спустя 6 минут "Ворскла" осталась в меньшинстве. Кравчук с интервалом в минуту получил две желтые карточки и покинул поле. Оставшееся время "Динамо" провело в штурме и смогло забить один гол.

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Напомним, что в прошлом туре УПЛ "Динамо" обыграло в гостях ФК "Мариуполь". Несмотря на преимущество в классе "бело-синие" в этой встрече пропустили два гола.