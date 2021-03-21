"Шахтер" усилил наказание для Тайсона – СМИ

Донецкий "Шахтер" дополнительно оштрафует полузащитника Тайсона за отказ от разминки и выхода на замену в матче с "Ромой".

Как информации Telegram-канала "Бомбардир", 33-летний хавбек потеряет половину месячной зарплаты, что составит порядка 125 тысяч евро.

"Выступать за дубль Шахтера у бразильца особого желания тоже нет. Поэтому вряд ли мы увидим его в игре в Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, что Контракт бразильского вингера с "горняками" истекает 30 июня 2021 года.

Отметим, что Тайсон был сослан в дубль и не полетел с командой в Харьков на матч 19-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге (УПЛ) против "Львова". Позже директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна объяснил, за что бразилец получил такое наказание.