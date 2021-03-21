"Шахтар" підсилив покарання для Тайсона – ЗМІ

Донецький "Шахтар" додатково оштрафує півзахисника Тайсона за відмову від розминки і виходу на заміну в матчі з "Ромою".

Як інформації Telegram-каналу "Бомбардир", 33-річний хавбек втратить половину місячної зарплати, що складе приблизно 125 тисяч євро.

"Виступати за дубль "Шахтаря" у бразильця особливого бажання теж немає. Тому навряд чи ми побачимо його в грі в Україні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що контракт бразильського вінгера з "гірниками" закінчується 30 червня 2021 року.

Відзначимо, що Тайсон був засланий в дубль і не полетів з командою до Харкова на матч 19-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі (УПЛ) проти "Львова". Пізніше директор по футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна пояснив, за що бразилець отримав таке покарання.