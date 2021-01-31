"Шахтер" не смог обыграть чемпиона Сербии на сборах в Турции

Донецкий "Шахтер" в первом матче второго сбора в турецком Белеке не смог обыграть сербскую "Црвену Звезду" (0:0).

В первом тайме "горняки" с первых минут оказались прижаты к своим воротам, и сербы были близки к забитому голу. Однако начиная с 20-й минуты украинские футболисты взяли контроль в свои руки и несколько раз могли открывать счет.

В перерыве Каштру заменил половину состава и "Шахтеру" вновь пришлось начинать встречу в роли обороняющегося. До конца времени больше атаковал чемпион Сербии и Анатолий Трубин несколько раз спас свою команду от верного гола.

"Звезда" садилась очень глубоко в защиту, не позволяя украинцам убегать в быстрые контратаки.

"Шахтер" – "Црвена Звезда" – 0:0

"Шахтер" 1-й тайм: Пятов – Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано – Судаков, Майкон – Тете, Марлос, Коноплянка – Фернандо

"Шахтер" 2-й тайм: Трубин, Корниенко, Матвиенко, Витао, Додо, Степаненко, Маркос, Патрик, Соломон, Тайсон, Дентиньо

3 февраля "оранжево-черные" сыграют против "Слована". Начало в 15:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января "Шахтер" совершил камбэк в матче с македонским "Силексом" и одержал первую победу в 2021 году с разгромным счетом 4:1.

Отметим, что два предыдущих поединка "горняков" на сборе в Турции закончились вничью. Сперва "Шахтер" ушел от поражения в игре с "Лехом" (Польша), а затем упустил преимущество в два мяча в матче против болгарского "Лудогорца".