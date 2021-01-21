"Шахтер" на последних секундах спас ничью в первом матче 2021 года

Донецкий "Шахтер" начал тренировочный сбор в турецкой Анталье с ничьей 1:1 в первом контрольном поединке против вице-чемпиона Польши "Леха".

Матч лучше начали соперники "горняков". Они владели инициативой и создали первый опасный момент, но удар Каминьски прошел рядом со штангой. Ближе к середине тайма преимуществом завладели подопечные Луиша Каштру, но Жуниору Мораесу, Тете и Евгению Коноплянке либо не хватало точности, либо голкипер клуба из Познани показывал уверенную игру на линии.

Счет был открыт в первой 15-минутке второй половины после позиционной атаки "Леха", которая закончилась разрезающей передачей на нападающего и точным ударом в створ. После этого "Шахтер" взял мяч под контроль и не выпускал соперников с их половины поля, но до опасности у ворот польской команды долгое время дело не доходило.

Можно вспомнить момент с прострелом Фернандо, после которого мяч срикошетил от ноги защитника и чуть не оказался в сетке, но голкипер был начеку. На 85-й минуте Виктор Корниенко пробивал с лета из пределов штрафной площади, но пустил мяч выше. На последних секундах встречи подопечные Каштру провели опаснейшую атаку, которая завершилась назначением пенальти и уверенной реализацией одиннадцатиметрового в исполнении Виктора Коваленко. Таким образом "горняки" и установили окончательный счет матча.

"Шахтер" – "Лех" 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: Мархвинськи, 58 — Коваленко, 90+1 (с пенальти)

"Шахтер" 1-й тайм: Трубин, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Майкон, Судаков, Патрик, Тете, Коноплянка, Мораес

"Шахтер" 2-й тайм: Пятов, Корниенко, Витао, Хочолава, Додо, Степаненко, Маркос, Соломон, Коваленко, Дентиньо, Фернандо

Следующий контрольный поединок донецкий клуб проведет в субботу, 23 января, против болгарского "Лудогорца".

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