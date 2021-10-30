"Я очень зол": Луческу наехал на футболистов "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу был в ярости от качества игры, которое показали его подопечные в матче Премьер-лиги против "Мариуполя". Румынский наставник пообещал сделать соответствующие выводы перед игрой Лиги чемпионов с "Барселоной".

Луческу в эфире телеканала "Футбол" заявил, что футболисты "Динамо" вместо того, чтобы забивать и контролировать ход игры, как было необходимо, расслабились, играли как хотели и каждый тянул "одеяло на себя".

"Я очень зол на игроков, потому что и сейчас, и в матче на Кубок, они повели себя как любители, а не профессионалы. И получилось то что получилось: нервная концовка. Могли закончить и 5:1 и 6:1 но моменты, которые были, каждый трактовал как хотел, и трактовал неправильно. Было очень много эгоизма на поле. Это то, что мне не понравилось. Разберемся с этим", – не смог сдержать эмоций Мирча Михайлович.

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Мистер не увидел ни у кого позитивных действий.

"Недоволен теми игроками, которые вышли на замену. Вместо того, чтобы добавить что-то в игре, они вышли расслабленными и у нас не получилась игра", – добавил тренер.

Комментируя выход Беньямина Вербича на позиции центрфорварда Луческу заявил, что ставит тех игроков, которые помогают выигрывать матч.

"В последней игре Вербич сыграл хорошо, поэтому доверил ему место в стартовом составе. Игроки, которые выходят на поле, должны доказывать в игре, что они состоятельны, что они могут играть и забивать голы, не зависимо от времени, которое проводят на поле", – подытожил румынский специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 13-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Динамо" завершился со счетом 2:3, при том второй гол хозяева забили на 92-й минуте.