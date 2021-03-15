Футболистов "Шахтера" раскритиковали за отношение к Фонсеке в матче с "Ромой"

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук резко высказался об поведении игроков "оранжево-черных" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой".

Эксперта программы "Великий футбол" возмутило отношение "горняков" к их бывшему тренеру Паулу Фонсеке, который сейчас работает с римской командой. В частности, Шевчук вспомнил момент в перерыве игры, когда многие бразильские легионеры "Шахтера" поприветствовали португальского специалиста.

"В перерыве игроки "Шахтера" обнимались с Фонсекой. Какие-то дружеские отношения. А нужно было на этот матч выйти максимально злым и отдать все силы. Нужно постоянно быть организованным, сконцентрированным. После игры можно, что хочешь делать, но во время матча нужно быть сконцентрированным, организованным, а не обниматься с тренером соперника", – сказал Вячеслав в эфире передачи.

Напомним, "Шахтер" проиграл "Роме" в первой встрече на выезде – 3:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт и футбольный агент Вячеслав Заховайло спрогнозировал, как Ринат Ахметов будет реагировать на последние неудачи "Шахтера".