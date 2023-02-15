''Шахтер'' – ''Ренн'': где смотреть, когда и во сколько матч плей-офф Лиги Европы

Единственный представитель Украины в Лиге Европы донецкий "Шахтер" в четверг, 16 февраля, проведет первый матч плей-офф раунда Лиги Европы. Соперником команды тренера Игора Йовичевича станет хорошо знакомый украинским болельщикам французский "Ренн".

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Встреча состоится на поле стадиона "Легия" в столице Польше Варшаве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Ренн". Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo и ее стриминговом канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Команды встречались друг с другом лишь один раз. В сезоне 2005/2006 они сыграли на групповом этапе Лиги Европы. Тогда в гостях украинцы одержали минимальную победу 1:0 благодаря единственному голу бразильца Элано.

"Ренн" в нынешнем розыгрыше турнира уже встречался с представителями Украины. Французы дважды справились с киевским "Динамо" – 2:1 дома и 1:0 на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" отказался останавливаться в одном отеле с российскими командами на тренировочных сборах в Турции.

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