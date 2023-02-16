''Шахтер'' – ''Ренн'': онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

Единственный представитель Украины в Лиге Европы донецкий "Шахтер" в четверг, 16 февраля, проведет первый стыковой матч раунда плей-офф турнира. Команда Игора Йовичевича в Варшаве сразится с французским "Ренном".

Видео дня

Встреча пройдет на стадионе "Легия" в столице Польши. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Ренн". Начало игры в 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "РЕНН"

Любители футбола матч смогут смотреть в Украине благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo и ее стриминговом канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

ПРОГНОЗ НА "ШАХТЕР" – "РЕНН"

Фаворитам поединка считаются гости. Ставки на победу "Ренна" принимаются с коэффициентом 2,21. Ничья оценивается котировкой 3,45. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 3,40.

СУДЬИ НА "ШАХТЕР" – "РЕНН"

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Боснии и Герцеговины, которую возглавит Ирфан Пельто. Помогать ему будут лайнсмены Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Роль четвертого судьи исполнит Милош Гигович.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работу которой будет ответственен итальянец Марко Гуида.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Игор Йовичевич, главный тренер "Шахтера":

– Да, мы не в равных условиях, но вообще жизнь сейчас не складывается в равных условиях. Две страны – Франция и Украина – не в равных условиях, и мы это должны воспринять как настоящие бойцы. Конечно, у "Ренна" продолжается чемпионат, они в другом тонусе – четыре дня назад сыграли последний матч. Мы свой последний сыграли 23 ноября против "Ворсклы" и это достаточно много времени без официальных поединков. Для нас это будет достаточно неопределенная ситуация: с одной стороны, есть отсутствие игровой практики на таком уровне, потому что есть только турецкие сборы, товарищеские игры, с другой, можем компенсировать этот гандикап сумасшедшей мотивацией и единством, которые нас характеризовали на протяжении последних полугода. Так что неопределенность как раз мотивирует. Это я называю "страх".

Бруно Женизо, главный тренер "Ренна":

– Пока я не говорил с игроками относительно того, что у нас в соперниках именно украинская команда. Здесь трудно что-либо говорить, ведь я общался с тренером "Динамо" и мы понимаем, в каких условиях готовятся футболисты, исходя из ситуации в вашей стране. Безусловно, игра покажет, что соперник будет играть не только за свой клуб, но и всю страну. Знаем, что "Шахтер" будет сражаться до последнего и сыграет на самом высоком уровне.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Крыськив – Траоре

"Ренн": Манданда – Спенс, Родон, Теате, Трюффер – Бурижо, Сантамария, Угочукву, Токо-Экамби – Доку, Гуири

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды играли друг с другом на групповом этапе Кубка УЕФА-2005/06. "Шахтер" выиграл 1:0 во Франции благодаря голу с пенальти бразильского полузащитника Элано.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" отказался останавливаться в одном отеле с российскими командами на тренировочных сборах в Турции.

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