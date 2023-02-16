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"Шахтер" – "Ренн": онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

Александр Чеканов
Футбол
3 минуты
909
'Шахтер' – 'Ренн': онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

Единственный представитель Украины в Лиге Европы донецкий "Шахтер" в четверг, 16 февраля, проведет первый стыковой матч раунда плей-офф турнира. Команда Игора Йовичевича в Варшаве сразится с французским "Ренном".

Видео дня

Встреча пройдет на стадионе "Легия" в столице Польши. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Ренн". Начало игры в 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "РЕНН"

Любители футбола матч смогут смотреть в Украине благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo и ее стриминговом канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

ПРОГНОЗ НА "ШАХТЕР" – "РЕНН"

Фаворитам поединка считаются гости. Ставки на победу "Ренна" принимаются с коэффициентом 2,21. Ничья оценивается котировкой 3,45. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 3,40.

''Шахтер'' – ''Ренн'': онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

СУДЬИ НА "ШАХТЕР" – "РЕНН"

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Боснии и Герцеговины, которую возглавит Ирфан Пельто. Помогать ему будут лайнсмены Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Роль четвертого судьи исполнит Милош Гигович.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работу которой будет ответственен итальянец Марко Гуида.

''Шахтер'' – ''Ренн'': онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Игор Йовичевич, главный тренер "Шахтера":

– Да, мы не в равных условиях, но вообще жизнь сейчас не складывается в равных условиях. Две страны – Франция и Украина – не в равных условиях, и мы это должны воспринять как настоящие бойцы. Конечно, у "Ренна" продолжается чемпионат, они в другом тонусе – четыре дня назад сыграли последний матч. Мы свой последний сыграли 23 ноября против "Ворсклы" и это достаточно много времени без официальных поединков. Для нас это будет достаточно неопределенная ситуация: с одной стороны, есть отсутствие игровой практики на таком уровне, потому что есть только турецкие сборы, товарищеские игры, с другой, можем компенсировать этот гандикап сумасшедшей мотивацией и единством, которые нас характеризовали на протяжении последних полугода. Так что неопределенность как раз мотивирует. Это я называю "страх".

''Шахтер'' – ''Ренн'': онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

Бруно Женизо, главный тренер "Ренна":

– Пока я не говорил с игроками относительно того, что у нас в соперниках именно украинская команда. Здесь трудно что-либо говорить, ведь я общался с тренером "Динамо" и мы понимаем, в каких условиях готовятся футболисты, исходя из ситуации в вашей стране. Безусловно, игра покажет, что соперник будет играть не только за свой клуб, но и всю страну. Знаем, что "Шахтер" будет сражаться до последнего и сыграет на самом высоком уровне.

''Шахтер'' – ''Ренн'': онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Крыськив – Траоре

"Ренн": Манданда – Спенс, Родон, Теате, Трюффер – Бурижо, Сантамария, Угочукву, Токо-Экамби – Доку, Гуири

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды играли друг с другом на групповом этапе Кубка УЕФА-2005/06. "Шахтер" выиграл 1:0 во Франции благодаря голу с пенальти бразильского полузащитника Элано.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" отказался останавливаться в одном отеле с российскими командами на тренировочных сборах в Турции.

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