''Шахтер'' отказался жить с российскими командами в турецком отеле

После массовой драки в турецком отеле между футболистами украинского клуба "Минай" и российского "Шинника" всплыла информация, что в похожей ситуации едва не оказался донецкий "Шахтер". Но представители "горняков" вовремя узнали, что в выбранную ими гостиницу уже заселили московские команды и отказались от этой затеи.

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Так, по информации ресурса championat.com, "Шахтер" планировал жить во время турецких сборов в отеле, где сейчас базируются российские "Динамо" и ЦСКА.

"В Турции сейчас есть практика расселения украинских и российских клубов по разным гостиницам. "Шахтер" планировал заселиться в привычный для себя отель, где команда останавливается каждый год", – рассказал ресурсу его источник.

"Но в украинском клубе отказались от данного варианта после того, как узнали, что там будут проживать "Динамо" и ЦСКА. Тем удивительнее факт, что "Шинник" и "Минай" оказались в одной гостинице", – добавил инсайдер.

Скорее всего, речь идет о 5-звездночном отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort в Белеке, где в последние годы регулярно останавливалась донецкая команда. И просто удивительно, что управляющие гостиниц предлагают номера украинским клубам, зная о заселении туда россиян, которые устроили войну на нашей земле.

В итоге "Шахтер" все равно начинал свой турецкий сбор 10 января в Белеке. Но, судя по всему, нашел себе другой отель. Напомним, что уже 16 февраля в Варшаве дончане проведут первый официальный матч 2023 года – против французского "Ренна" в 1/16 Лиги Европы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про массовую драку украинских и российских футболистов в турецком отеле. Игрокам "Шинника" здорово досталось от представителей "Миная", хотя клуб из РФ не видит своем вины в конфликте.

Также СМИ стало известно о драке между футболистом донецкого "Шахтера" Даниилом Сиканом и одним из россиян на сборах в Турции.

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