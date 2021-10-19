'Шахтер' – 'Реал': онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 19 октября, проведет третий матч группового турнира Лиги чемпионов. "Оранжево-черные" примут на своем поле мадридский "Реал".

Встреча пройдет на столичном НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Реал. Начало игры – в 22:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – РЕАЛ

Увидеть поединок можно будет в прямом эфира на стримминговом канале "Megogo Футбол 1", который также доступен на платформе Viloa TV.

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Кроме того, трансляцию из столицы Украины проведет российский вещатель "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – РЕАЛ

Явным фаворитом противостояния, по мнению букмекеров, является мадридская команда. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,66.

Ничья оценивается котировкой 4,10. А показатели на успех "горняков" достигают уровня 4,75.

СУДЬИ НА ШАХТЕР – РЕАЛ

Матч будет обслуживать сербская бригада арбитров, которую возглавляет Срджан Йованович.

Помогать ему будут лайнсмены Урош Стойкович и Милан Михайлович, а роль четвертого рефери исполнит Кристиан Дингерт.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Кристиан Дингерт из Германии.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Роберто Де Дзерби, главный тренер "Шахтера":

– Для нас, итальянских тренеров, Анчелотти – маэстро. Многие смотрят на него, как он тренирует. Он показал, что может тренировать сильные команды на самом высоком уровне. Чего ожидаю? Что "Реал" будет показывать свой футбол, потому что мадридцы тоже любят хорошо играть. Я не думаю, что они приехали сюда не атаковать. Считаю, они хотят показать здесь именно то, как они умеют наступать, показать свой футбол.

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала":

– У нас впереди очень важные матчи против "Шахтера" и против "Барселоны" в чемпионате. Мы хорошо играли перед первой паузой на матчи сборных, после второй выглядели хуже. Но мы должны возвращаться на высокий уровень, который был раньше. Де Дзерби? Я знаю Де Дзерби очень хорошо. Он мой очень хороший друг. Мы отличаемся стилями игры. Но он очень хорошо работал с "Сассуоло", а сейчас и с "Шахтером" видно его явный стиль игры.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили – Майкон, Степаненко – Тете, Алан Патрик, Фернандо – Педриньо

"Реал": Куртуа – Начо, Милитао, Алаба, Менди – Вальверде, Каземиро, Модрич, Кроос – Бензема, Винисиус

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

И "Шахтер", и "Реал" сенсационно проиграли дебютанту турнира "Шерифу", однако мадридцы перед этим обыграли "Интер". "Горняки" вместе с итальянцами делят третье-четвертое место, а испанцы расположились на второй строчке.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды провели в ЛЧ уже четыре матча, в которых порадовали фанатов множеством забитых мячей. На двоих соперники отличились 18 раз, взяв по две встречи.

"Шахтер" и "Реал" встречались в минувшем розыгрыше турнира. Тогда оба раза сильнее были украинцы – 3:2 в Мадриде и 2:0 в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче "Шахтер" – "Реал" впервые в роли ТВ-презентера выступит украинская легкоатлетка Юлия Левченко.