"Шахтер" официально объявил о покупке бразильского футболиста

"Шахтер" объявил о подписании четвертого новичка в летнее межсезонье. Правый защитник "Интернасьоналя" Винисиус Тобиас присоединится к команде в феврале 2022 года, когда ему исполнится 18 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков". Детали контракта и сумма трансфера не уточняются.

Несмотря на это, авторитетный портал Transfermarkt утверждает, что донецкий клуб заплатил за бразильского футболиста 6 миллионов евро.

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Тобиас является воспитанником "Интернасьоналя". Он выступал за юношеские и молодежные команды клуба из Порту-Алегри. В 2021 году на его счету 10 матчей в стартовом составе "Интернасьоналя" до 20 лет, в которых Винисиус забил один гол с пенальти.

Напомним, что в летнее межсезонье в "Шахтере" произошли серьезные изменения. Сначала Луиша Каштру на посту главного тренера сменил итальянец Роберто Де Дзерби из "Сассуоло", а затем в команду пришли три новичка: Педриньо из "Бенфики", Лассина Траоре из "Аякса" и Марлон, который ранее выступал за "Барселону".

Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" узнали соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.