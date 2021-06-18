"Шахтер" объявил о трансфере форварда "Аякса". Видео, как играет футболист, который в ЛЧ забивал команде Малиновского

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с нападающим амстердамского "Аякса" Лассиной Траоре. 20-летний центрфорвард из Буркина-Фасо стал игроком вице-чемпионов Украины на ближайшие пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба. "Шахтер" – большой клуб с отличным наставником из Италии. Это стало основной причиной моего решения приехать сюда. Знаю Додо, также Тайсона, который был в команде ранее. Я смотрел информацию о некоторых футболистах в интернете. Знаю вратаря Пятова, который уже долгое время выступает за "Шахтер" и национальную сборную. Уже немного пообщались с Де Дзерби. Он сказал, что рад видеть меня здесь, – я поделился тем же", – прокомментировал переход сам Траоре.

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В свою очередь генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин признался, что до последнего не верил в подписание футболиста.

"Траоре мы считаем сегодня одним из самых перспективных форвардов в Европе. Честно говоря, до последнего не верилось, что у нас получится его подписать, по одной причине – в основном из "Аякса" так просто не уходят. У Траоре остался год контракта. Он предпочел другой клуб. Контактировали с его агентом, были достаточно долгие переговоры, но мы пришли к консенсусу, и сегодня Лассина Траоре – у нас", – отметил менеджер "горняков".

КАК ИГРАЕТ НОВИЧОК "ШАХТЕР" ТРАОРЕ

Лассина начинал карьеру в клубе "Рахимо". В 16-летнем возрасте стал футболистом "Аякса" из Кейптауна и впервые сыграл за национальную сборную своей страны. В мае 2019-го дебютировал в чемпионате Нидерландов за амстердамский "Аякс". За три сезона провел за первую команду во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей.

В сезоне 2020/2021 Траоре забил семь мячей в 12 поединках чемпионата Нидерландов. Также Лассина открыл счет голам в Лиге чемпионов, расписавшись в воротах "Аталанты" (сыграл в пяти матчах группового этапа), цвета которой защищает украинец Руслан Малиновский.

Как сообщал OBOZREVATEL. первым летним новичком донецкого "Шахтера" стал 23-летний полузащитник "Бенфики" Педриньо. По данным СМИ за его переход украинский клуб заплатил за игрока 18 млн евро.