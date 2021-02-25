"Шахтер" невероятным образом спасся от гола в Лиге Европы. Видео

Донецкий "Шахтер" в первом тайме матча 1/16 Лиги Европы против "Маккаби" спасся от гола после того, как мяч в одной атаке дважды попал в каркас ворот.

Эпизод случился на 40-й минуте. Сперва Эрнандес ударом головой попал в перекладину, а затем Перец, находясь буквально в метре от дальней штанги, ударил в противоположную стойку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий поединок между этими командами неделю назад завершился со счетом 2:0 в пользу "горняков".

Отметим, что в 22:00 свой поединок в ЛЕ начнет и киевское "Динамо". Подопечные Луческу сразятся в Бельгии с местным "Брюгге". Уже были опубликованы телеканалы, которые покажут встречу и прогноз букмекеров.