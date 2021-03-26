"Шахтер" нашел еще одну замену Каштру в Италии – СМИ

"Шахтер" продолжает поиски главного тренера, который смог бы сменить на этом посту нынешнего наставника "горняков" Луиша Каштру.

Как сообщает издание meta-ratings.com.ua, донецкий клуб включил в список возможных кандидатов итальянца Роберто де Дзерби, который сейчас работает в Серии А с "Сассуоло". Отмечается, что стороны еще не начали переговоры о контракте, поскольку у португальского специалиста есть действующее соглашение с командой, которое может быть продлено после окончания нынешнего сезона.

Де Дзерби возглавляет "Сассуоло" с лета 2018 года. На его счету 109 матчей у руля клуба, в которых его подопечные набирали в среднем 1,30 очка. После 27 туров его команда идет на восьмой позиции в таблице с 39 пунктами.

Что касается "Шахтера", то в последнем поединке украинской Премьер-лиги "горняки" сенсационно уступили "Львову" и позволили "Динамо" увеличить отрыв от второго места до 7 очков. Ранее донецкий клуб вылетел из Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что "Шахтер" хочет заменить Каштру знаменитым итальянским тренером Массимилиано Аллегри. Позже в клубе прокомментировали эти слухи.