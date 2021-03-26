"Шахтар" знайшов ще одну заміну Каштру в Італії – ЗМІ

"Шахтар" продовжує пошуки головного тренера, який зміг би змінити на цій посаді нинішнього наставника "гірників" Луїша Каштру.

Як повідомляє видання meta-ratings.com.ua, донецький клуб включив до списку можливих кандидатів італійця Роберто де Дзербі, який зараз працює в Серії А з "Сассуоло". Відзначається, що сторони ще не почали переговори про контракт, оскільки у португальського фахівця є чинна угода з командою, яка може бути продовжена після закінчення нинішнього сезону.

Де Дзербі очолює "Сассуоло" з літа 2018 року. На його рахунку 109 матчів біля керма клубу, в яких його підопічні набирали в середньому 1,30 очка. Після 27 турів його команда йде на восьмій позиції в таблиці з 39 пунктами.

Що стосується "Шахтаря", то в останньому поєдинку української Прем'єр-ліги "гірники" сенсаційно поступилися "Львову" і дозволили "Динамо" збільшити відрив від другого місця до 7 очок. Раніше донецький клуб вилетів з Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що "Шахтар" хоче замінити Каштру знаменитим італійським тренером Массіміліано Аллегрі. Пізніше в клубі прокоментували ці чутки.