"Шахтер" может расторгнуть контракт с Тайсоном до конца недели – журналист

"Шахтер" может расторгнуть контракт со своим легионером Тайсоном до конца недели, чтобы он перешел в родной "Интернасьональ" уже сейчас.

Как сообщает журналист Тайгор Янке, "горняки" хотят усилиться левым защитником бразильской команды Винисиусом Тобиасом, поэтому готовы пойти на уступки в вопросе с трансфером своего футболиста. Донецкий клуб должен сделать официальное предложение по 17-летнему игроку в ближайшие дни.

"Интер" оценивает стоимость своего таланта в 10 миллионов евро, но сделает скидку, если команды договорятся о досрочном переходе Тайсона. Отмечается, что бразильцы хотят сохранить долю экономических прав на Тобиаса, чтобы получить часть суммы от его будущей перепродажи.

Бразильский легионер "Шахтера" уже давно заявил, что не собирается продлевать контракт с "горняками", который действует до лета 2021 года. Напомним, что он выступает за донецкий клуб с 2013 года. За это время Тайсон провел 299 матчей за команду, забил 55 голов и отдал 78 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее его перевели в дубль "Шахтера" из-за демарша в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы". Позже появились новые подробности этого скандала.