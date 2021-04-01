"Шахтар" може розірвати контракт з Тайсоном до кінця тижня – журналіст

"Шахтар" може розірвати контракт зі своїм легіонером Тайсоном до кінця тижня, щоб він перейшов у рідний "Інтернасьональ" вже зараз.

Як повідомляє журналіст Тайгор Янке, "гірники" хочуть підсилитися лівим захисником бразильської команди Вінісіусом Тобіасом, тому готові піти на поступки в питанні з трансфером свого футболіста. Донецький клуб має зробити офіційну пропозицію щодо 17-річного гравця в найближчі дні.

"Інтер" оцінює вартість свого таланту в 10 мільйонів євро, але зробить знижку, якщо команди домовляться про достроковий перехід Тайсона. Відзначається, що бразильці хочуть зберегти долю економічних прав на Тобіаса, щоб отримати частину суми від його майбутнього перепродажу.

Бразильський легіонер "Шахтаря" вже давно заявив, що не збирається продовжувати контракт з "гірниками", який діє до літа 2021 року. Нагадаємо, що він виступає за донецький клуб з 2013 року. За цей час Тайсон провів 299 матчів за команду, забив 55 голів і віддав 78 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше його перевели в дубль "Шахтаря" через демарш у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Роми". Пізніше з'явилися нові подробиці цього скандалу.