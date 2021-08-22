Где смотреть "Шахтер" – "Монако": расписание трансляций плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов 25 августа сыграет дома с "Монако". Поединок пройдет на поле стадиона "Металлист". Изначально встречу планировали провести на столичном НСК "Олимпийский", но позже ее решили перенести в Харьков.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Монако. Начало в 22:00.

В прямом эфире игру вице-чемпиона Украины и 3-й командой чемпионата Франции можно будет посмотреть на канале "Megogo Футбол 1", который доступен на интернет-платформе Megogo.

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Здесь показ игры будет сопровождаться аналитической студией с участием экспертов и комментаторов. Включение запланировано в 20:55.

Также посмотреть матч можно будет в прямом эфире на канале "Матч ТВ" и в записи 26 августа:

на "Матч! Футбол 2" в 00:00

на "Матч! Футбол 1" в 02:35

на "Megogo Футбол 3" в 20:00

Напомним, что первая встреча между этими клубами завершилась победой украинских футболистов со счетом 1:0.

На пресс-конференции главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби похвалил своих подопечных, особо отметив выступление игроков в первые 25 минут поединка.

Напомним, что в третьем раунде отбора в групповой этап Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно разобрался с "Генком", дважды обыграв бельгийцев со счетом 2:1. "Монако" также не испытало проблем с пражской "Спартой", победив соперников с общим счетом 5:1.