Тренер "Шахтера" дал оценку выступлению подопечных в победном матче против "Монако" в плей-офф ЛЧ

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби похвалил своих подопечных за игру с "Монако" в первом матче плей-офф отбора в Лигу чемпионов. "Горняки" одержали выездную победу со счетом 1:0.

Общаясь с журналистами, итальянский специалист в особенности отметил выступление своих игроков в первые 25 минут поединка. После этого, по его словам, в дело вмешались усталость и неоптимальные физические кондиции некоторых исполнителей.

"Все провели очень хороший матч, потому что по-другому было бы невозможно выиграть здесь у "Монако". Мы провели 25 минут очень хорошо. Потом потеряли несколько мячей, а вместе с ними и немного уверенности в себе. У футболистов "Монако" же, наоборот, ее прибавилось. Во втором тайме мы могли провести несколько опасных контратак, но были не в оптимальном физическом состоянии, чтобы это делать – была и усталость, были и игроки, недавно вернувшиеся после травм", – цитирует слова Де Дзерби официальный сайт "горняков".

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Он также отметил, что, несмотря на победу, шансы на выход его команды в групповой этап Лиги чемпионов никак не изменились.

"Ничего не изменилось. Как и перед матчем, здесь нет фаворита. У нас очень плохо с математикой, так что мы не будем об этом думать. В Украине нужно провести очень хороший матч, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Конечно, будет крайне сложно, потому что "Монако" приедет в Украину с той же целью. В то же время у "Шахтера" есть традиции в Европе, которые мы должны уважать и показать нашу игру", – добавил итальянец.

Напомним, что ответная встреча между командами состоится в среду, 25 августа, в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" победил "Монако" благодаря эффектному сольному голу в исполнении Педриньо.