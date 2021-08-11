Решающий матч "Шахтера" за выход в ЛЧ перенесли из Киева в Харьков: названа причина

Второй поединок двухматчевого противостояния "Шахтера" и "Монако" в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов был перенесен из Киева в Харьков из-за концерта в честь 30-летия независимости Украины, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский". Таким образом встреча "горняков" с монегасками пройдет 25 августа на стадионе ОСК "Металлист".

Об этом сообщил один из директоров донецкого клуба в комментарии официальному сайту. Вадим Гунько объяснил, что с 20 по 25 августа на территории столичной арены будет размещено большое количество сценических конструкций.

"Фактически в период с 20 по 25 августа на "Олимпийском" будет огромное количество сценических конструкций для проведения концерта к 30-летию независимости Украины. Это прямая причина переноса. Почему Харьков? "Арена Львов" занята – там тоже будет концерт. К тому же, у нас в принципе был подписан предварительный договор о том, что ОСК "Металлист" является резервным стадионом для проведения еврокубковых матчей", – заявил Гунько.

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Напомним, что в третьем раунде отбора в групповой этап Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно разобрался с "Генком", дважды обыграв бельгийцев со счетом 2:1. "Монако" также не испытало проблем с пражской "Спартой", победив соперников с общим счетом 5:1.

Первая встреча команд пройдет 17 августа в княжестве, ответная, как было указано выше, – 25 августа в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер монегасков Нико Ковач назвал "горняков" фаворитами противостояния в четвертом раунде отбора ЛЧ и заявил, что его команде попался самый сложный соперник из всех возможных.