"Шахтер" добыл уверенную победу в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл львовский "Рух".

Поединок на столичном НСК "Олимпийском" завершился со счетом 2:0.

Хозяева с первых минут устроили настоящий штурм на ворота "Руха", уже на 9-й минуте открыв счет в матче. Тете убежал в контратаку. Под углом вышел один на один с голкипером, на скорости обошел Бандуру и отправил мяч в пустые ворота – 1:0.

Забив быстрый гол "Шахтер" притормозил, перейдя в более энергосберегающий режим. Подопечные Каштру продолжали атаковать, но без прежней интенсивности. Ближе к концовке "Рух" пришел в себя. Гости неспешно контролировали мяч на своей половине поля, не имея ни одной свободной зоны для продвижения атаки.

Вторая половина стала зеркальным отображением первой. Левый фланг Корниенко – Коноплянка разрывал оборону "Руха".

Окончательно интрига была разрушена на 60-й минуте, когда Красюк в своей штрафной придержал после стандарта за футболку Витао. Балакин после подсказки лайнсмена просмотрел ВАР и назначил 11-метровый.

Хавбек "Шахтера" без проблем развел мяч и Бандуру по разным углам – 2:0.

Напомним, что в четверг "горняки" добыли уверенную выездную победу в первом матче плей-офф Лиги Европы. Встреча в Тель-Авиве против "Маккаби" завершилась со счетом 2:0.