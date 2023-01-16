''Шахтер'' и ''Челси'' сыграют товарищеский матч на ''Донбасс Арене''

Лондонский "Челси" и донецкий "Шахтер" проведут товарищеский матч в Донецке после освобождения города от российских оккупантов. Клубы договорились об этом во время переговоров по трансферу полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика.

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Об этом сообщил президент "горняков" Ринат Ахметов, пишет официальный сайт донецкого клуба. Он подчеркнул, что не хотел бы отпускать Мудрика, так как его цель – выигрывать европейские трофеи, а не совершать рекордные трансферы.

"Я никогда не скрывал, что моя мечта – выигрывать европейские трофеи. Это значит, что таких игроков, как Мудрик, нужно приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат и завоевывать с такими игроками европейские трофеи, а не болеть за них, даже когда они играют в лучших клубах мира. К сожалению, сейчас это невозможно, потому что в Украине идет подлая, несправедливая война, развязанная против нас российской федерацией. Но я убежден, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с "Челси" на "Донбасс Арене" в украинском Донецке", – сказал Ахметов.

Накануне Михаил Мудрик перешел в лондонский "Челси" за 100 млн евро, из которых 30 составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на срыв перехода Михаила Мудрика в его команду. А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

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