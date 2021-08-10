'Шахтер' – 'Генк': смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 10 августа, проведет ответный матч третьего квалификационного раунду Лиги чемпионов с бельгийским "Генком". Для выхода в следующий раунд "горнякам" после выездной победы 2:1 достаточно не проиграть.

Встреча состоится на поле НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Генк. Начало – в 20:30.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – ГЕНК

Увидеть противостояние можно будет благодаря трансляции на телеканале "Футбол 1", где болельщикам традиционно предложат аналитическую студию.

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Кроме того, встречу в прямом эфире покажет российский вещатель "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – ГЕНК

Аналитики считают украинскую команду очевидным фаворитом. Ставки на победу команды Роберто Де Дзерби принимаются с коэффициентом 1,90.

Ничья оценивается показателем 3,80. А котировки на успех гостей достигают уровня 3,60.

На то, что "Шахтер" по итогам встречи выйдет в раунд плей-офф, эксперты предлагают индекс 1,12. А на "Генк" аналогичная ставки оценивается коэффициентом 5,25.

СУДЬИ МАТЧА ШАХТЕР – ГЕНК

Обслуживать поединок будет бригада арбитров из Румынии, которую возглавляет Иштван Ковач.

Помогать ему будут лайнсмены Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, а роль четвертого рефери исполнит Мариан Барбу.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Роберто Де Дзерби, главный тренер "Шахтера":

– Самое главное играть так, как мы играли первые три матча. Нужно смотреть внимательно, как играют соперники и не терять мяч в опасных позициях, а также постараться забить гол, когда появится возможность. Много говорил с командой после матча с "Александрией" и сказал, что мне не понравилось. Мы готовимся к матчу с "Генком" так, как я этого хочу. Для меня самое главное – ментально мы готовы, у нас очень сильная команда.

Джон ван ден Бром, главный тренер "Генка":

– Это очень важная игра для нашего клуба, но мы с нетерпением ждем игры с "Шахтером". Я видел много улыбающихся лиц на тренировках за последние несколько дней. Конечно же, победа над "Кортрейком" поспособствовала этому факту. Мы знаем, что нам нужно делать, и мы также понимаем, что нам нужно улучшить по сравнению с прошлой неделей. Мы должны сыграть надежнее и внимательнее в обороне, а также добавить остроты в атаке. Еще я понял, что мы слишком вяло начали домашнюю игру, что не соответствует нашему стилю игры. Но по пути мы показали, что можем создать проблемы для "Шахтера".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Трубин – Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Майкон, Степаненко, Патрик, Тете, Педриньо, Траоре

"Генк": Вандевордт – Маккензи, Артеага, Муньос, Куэста, Хейнен, Торстведт, Эйтинг, Ито, Бонгонда, Онуачу

ПЕРВЫЙ МАТЧ

Во встрече в Бельгии "Шахтеру" удалось добыть волевую победу. Пропустив в свои ворота под занавес первого тайма, украинцы после перерыва усилиями Тете и Алана Патрика все же завершили матч в свою пользу.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" накануне матча Лиги чемпионов с "Генком". Кроме того, украинцы и бельгийцы узнали своего возможного соперника по раунду плей-офф.