'Шахтер' – 'Генк': когда, во сколько и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтера" во вторник, 10 августа, проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с бельгийским "Генком". В первой встрече на выезде "горняки" были сильнее – 2:1.

Подопечные Роберто Де Дзерби примут соперника на поле НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Генк. Начало встречи – в 20:30.

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Поддержать "Шахтер" те, кто не попадет на трибуны стадиона, смогут благодаря телеканалу "Футбол 1", который предложит зрителям традиционную аналитическую студию. Кроме того, прямую трансляцию из Киева организовывает российский вещатель "Матч! Футбол 3".

Напомним, в Бельгии "Шахтер" одержал волевую победу благодаря голам Тете (с пенальти) и Алана Патрика.

Перед встречей в Киеве "горняки" сенсационно проиграли на своем поле "Александрии" в Премьер-лиге – 1:2. В свою очередь "Генк" с аналогичным счетом выиграл на выезде у "Кортейка" в чемпионате Бельгии.

Как сообщал OBOZREVATEL, победитель пары "Шахтер" – "Генк" узнал своего возможного соперника по раунду плей-офф Лиги чемпионов. Матчи этой стадии состоятся 17/18 и 24/25 августа.