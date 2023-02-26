''Шахтер'' - ''Фейеноорд''. Букмекеры сказали, кто победит в матче 1/8 финала Лиги Европы

Ни донецкий "Шахтер", ни роттердамский "Фейеноорд" не являются абсолютными фаворитами в первом матче противостояния 1/8 финала Лиги Европы. Букмекеры William Hill опубликовали коэффициенты на успех команд.

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Победа подопечных Игора Йовичевича оценивается значением 2,70. В тоже время на победу лидера чемпионата Нидерландов можно поставить с показателем 2,50. Ничья в игре маловероятна – 3,40.

Напомним, что первая битва 1/8 финала ЛЕ между украинским и нидерландским клубами запланирована на 9 марта и пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского. Начало в 22:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1/16 финала ЛЕ "Шахтер" - "Ренн" завершился победой украинской команды в серии 11-метровых ударов.

Голкипер "горняков" Анатолий Трубин после успеха оранжево-черных скромно оценил свои достижения в поединке, поблагодарив в первую очередь ВСУ.

Российские пропагандистские СМИ были вынуждены признать успех донецкого клуба в ЛЕ. Так называемые журналисты, которые проигнорировали успех "горняков" в первой игре в Варшаве, не смогли оставить без внимания выход наших соотечественников в 1/8 финала турнира.

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